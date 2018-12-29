Суд отправил на принудительное лечение подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ

Суд в Улан-Удэ признал виновным в покушении на убийство подростка, напавшего на школу в январе 2018 года, и направил его на принудительное лечение.

Как сообщал РИА «Новый День», 19 января вооруженный штык-ножом и топором 15-летний девятиклассник школы №5 в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам и попытался совершить суицид. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. В больницу попали 7 человек, в том числе учитель, пятеро учеников и сам нападавший.

Тинейджеру было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

У нападавшего было двое соучастников – его одноклассники. В настоящее время они, их законные представители и защитники знакомятся с материалами уголовного дела, отметили в СКР.

Как сообщал РИА «Новый День», 18 декабря суд в Перми вынес приговор одному из подростков, напавших на пермскую школу №127 в январе текущего года. 17-летний тинейджер признан виновным в покушении на убийство и уничтожении имущества школы путем поджога. Суд приговорил десятиклассника к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев в воспитательной колонии.

Двое подростков, вооруженных ножами, 15 января напали на учеников четвертого класса и учительницу школы №127, после чего ранили друг друга. В результате были госпитализированы 12 человек, в том числе педагог, получившая 17 ножевых ранений, 9 школьников и оба нападавших. Второй участник нападения признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу на два месяца.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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