В Улан-Удэ предъявили обвинения двум соучастникам нападения на школу

В деле о нападении на школу №5 в Улан-Удэ, которое произошло 19 января, появились два соучастника. По версии правоохранителей, злоумышленнику помогали одноклассники. В частности, считают следователи, они участвовали в изготовлении коктейля Молотова и следили за обстановкой во время нападения. Они задержаны, им грозит арест.

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, учащийся 9 класса во время урока в 7-м классе, бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. Следователи полагают, что мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. После нападения несовершеннолетний попытался совершить самоубийство, но безуспешно. Его также госпитализировали. По решению суда он был помещен под арест до 19 марта.

В ходе допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий было установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. «Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», – рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она также уточнила, что оба соучастника задержаны, им предъявлено обвинение. В ближайшее время суд примет решение об избрании в отношении них меры пресечения. Следователи ходатайствуют об аресте. Расследование по уголовному делу продолжается.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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