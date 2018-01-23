Напавший на школу в Улан-Удэ подросток арестован до 19 марта

Суд арестовал напавшего 19 января на школу №5 в Улан-Удэ подростка, сообщила пресс-секретарь Октябрьского суда города Александра Поплавская. Злоумышленника поместили в СИЗО до 19 марта. Медики оценивают его состояние оценивают как удовлетворительное, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача больницы скорой медицинской помощи Эрдэма Раднаева.

Напомним, утром 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса и учительницу школы №5 в пригороде Улан-Удэ. Подросток швырнул в кабинет, где шел урок, коктейль Молотова, из-за чего начался пожар, а затем стал наносить удары топором детям и учителю. Затем он попытался совершить суицид. После нападения были госпитализированы 5 учеников седьмого класса, учительница и сам нападавший.

В отношении 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» (ч.3 ст.30, п.«а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ст.293 УК РФ).

Как писал «Новый День», занятия в школе № 5 Улан-Удэ возобновились 22 января. По словам директора учебного заведения Сергея Разуваева, после нападения в школе усилены меры безопасности, в здании постоянно дежурит военная полиция, но на занятия пришло чуть больше половины учеников. Дети боятся идти в школу. Разуваев сообщил, что явка составила лишь 60%. Он также заявил, что ученикам, не пришедшим на уроки, не будут ставить прогулы.

В правительстве республики сообщили, что все пострадавшие при нападении – пять учеников и учительница – получат по 400 тысяч рублей. Сумма этой единовременной выплаты аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также стало известно, что пострадавшие идут на поправку. Так, сильнее остальных пострадавшая при нападении девятиклассника девочка вышла из комы, однако медики осторожны в прогнозах – ее состояние остается стабильно тяжелым. Школьница получила серьезную черепно-мозговую травму от удара топором, а также травму щеки.

Кроме того, врачи успешно восстановили кисть ученице, которой злоумышленник отрубил пальцы. Восстановительная операция, по данным минздрава РФ, проводилась под микроскопом и длилась шесть часов. Медпомощь пострадавшим оказывают специалисты республиканской больницы скорой помощи и врачи, прилетевшие в Улан-Удэ из Санкт-Петербурга.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 23.01.18

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