Житель Бурятии по ошибке поджег печально известную школу

В Бурятии мужчина поджег школу, в которой зимой подросток напал на учеников с топором. Злоумышленника задержали, он заявил, что хотел поджечь другое здание, но допустил ошибку, так как был пьян.

Сообщение о возгорании окна школы № 5 в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ поступило в полицию вчера вечером. «В результате активных оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний временно неработающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкое преступление, житель Заиграевского района», – сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

На допросе задержанный пояснил, что распивал спиртные напитки со своим приятелем, когда ему сделал замечание администратор гостиницы. Мужчина задумал месть и поджег здание, однако в состоянии алкогольного опьянения перепутал отель со школой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Подозреваемый помещен под стражу.

Напомним, в январе ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников.

Одна из пострадавших школьниц получила серьезную черепно-мозговую травму от удара топором, а также травму щеки. Девочка впала в кому и долго находилась в тяжелом состоянии. Другой ученице подросток отрубил пальцы. К счастью, врачам удалось успешно восстановить кисть.

В правительстве республики сообщили, что все пострадавшие при нападении – пять учеников и учительница – получат компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 14.09.18

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