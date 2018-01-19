Топор, нож, коктейль Молотова. Подростки напали на школу в Улан-Удэ

В Октябрьском районе Улан-Удэ сегодня утром, 19 января, произошло вооруженное нападение на школу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии, ученик 9 класса одной из школ в микрорайоне «Сосновый бор» вооружился топором и напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью (коктейль Молотова) поджог помещение класса.

В результате нападения ранения получили три ученика и учитель. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району СУ СК России по Бурятии возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних (ч.3 ст.30, п.«а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Подозреваемый подросток задержан. «На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», – рассказали в следственном управлении.

По данным телеграм-канала Mash, ранения получили пять человек, а нападавших было не менее трех. По предварительным данным, все они бывшие ученики школы, на которую произошло нападение. По данным канала, девятиклассник вооружился топором, ножом и бутылкой с зажигательной смесью. Он прошёл в кабинет, где проходили занятия у 7 класса. Прямо с порога он метнул коктейль Молотова. Начался пожар. Возникла паника, дети стали разбегаться. Учительница бросилась на злоумышленника, чтобы защитить детей. Он ударил ее топором, после чего стал нападать на школьников.

Канал также сообщает, что силовики задержали двоих нападавших. Их личности установлены.

Как писал «Новый День», утром 15 января произошло нападение на школу №127 в Перми. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. Сами подростки также были ранены. В результате госпитализированы 12 человек. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух или более лиц.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 19.01.18

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