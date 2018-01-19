Отрубленные пальцы, разбитые головы: стали известны травмы пострадавших при нападении на школу в Бурятии

В социальных сетях появилась полицейская справка о происшествии в школе в Улан-Удэ, где девятиклассник поджег учебный класс и напал с топором на семиклассников. В документе описаны травмы пострадавших в результате резни в учебном заведении.

Всего в списке 7 человек – пятеро школьников и две учительницы: 41-летняя Ирина Раменская и 44-летняя Ирина Збрицкая. У первой диагностирована открытая черепно-мозговая травма и рубленая рана головы. Ее состояние охарактеризовано как тяжелое. Состояние второго педагога обозначено как шок средней степени тяжести.

Пострадавшие школьники получили рубленые и резаные раны разных частей тела.

Тринадцатилетнего А. нападавший ударил топором в спину в области позвоночника.

Тринадцатилетней М. подросток отрубил палец на левой руке и нанес тяжелую рану на другом пальце той же руки, следует из документа. Еще два удара пришлись по левому плечу и по голове. Девочка находится в тяжелом состоянии. Ранее бурятские медики сообщили, что одна из пострадавших школьниц лишилась двух пальцев.

Тринадцатилетней школьнице А., находящейся в тяжелом состоянии, злоумышленник скальпировал кожу на правой щеке и нанес удар по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму.

Тринадцатилетней К. топор попал в спину в область лопатки.

Двенадцатилетний В. получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадину на голове.

Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал «Новый День», нападение на учеников школы в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ было совершено сегодня в 9 часов утра. По данным СКР, девятиклассник того же учебного заведения вооружился топором и напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью (коктейль Молотова) поджег помещение класса. По версии прокуратуры, 15-летний подросток зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учительницу, после чего напал на детей с топором. При себе он также имел нож.

Подросток после резни пытался покончить с собой, но был задержан и под конвоем доставлен в больницу. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность». Первоначально сообщалось, что нападавших было трое, но эта информация не подтвердилась, подчеркнули в СКР и в правительстве Бурятии.

Добавим, в интернете появилось фото топора, с которым девятиклассник напал на учеников и педагога. Орудие преступления подросток выбросил в снег. Снимок опубликован на сайте телекомпании «Ариг Ус».

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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