Атаки на школы будут продолжаться, – мнение психолога

Нападения на школы будут продолжаться, поскольку причина этого заключается не столько в системе охраны учебных учреждений, сколько в психологическом состоянии подростков. Такое мнение высказал нижегородский психолог Евгений Быстров.

«Охрана, безусловно, очень важный фактор. И охрана в школе должна быть эффективной. Но давайте будем объективны: два здоровых старшеклассника запросто смогут расправиться с одним мужчиной. А могут сделать еще проще и просто пробраться в школу не через парадный вход. Предотвращать такие ситуации можно, контролируя психологическое состояние подростков. Особенно тех, кто живет в неблагополучных семьях, – приводит комментарий специалиста издание opennov.ru. – Руководству школ известно обо всех таких учениках». По его мнению, школьным психологам нужно ежедневно общаться с ними и мониторить их страницы в соцсетях. Психолог напомнил, что напавшие на учеников в Перми выкладывали в соцсети видео, на которых снимали себя под действием наркотиков: «Разве нельзя было сразу начать бить в колокола?»

Психолог считает, в ближайшее время подобные случаи в школах могут повториться. «Порядочные и адекватные люди, узнав о событиях в Перми, назвали нападавших подонками. Но что подумали негодяи? Разумеется, они посчитали, что подобный поступок – это героизм и крутость. Вот вам и нападение в Бурятии спустя лишь четыре дня… Началась цепная реакция, – полагает специалист. – Не будем кривить душой, по стране разгуливает огромное количество социально не защищенных подростков. Родителям они не нужны, их воспитывает улица. А там, как известно, отсутствует понятие жалости и любви».

Нижегородский детский омбудсмен Маргарита Ушакова, в свою очередь, заявила, что только воспитательная и тщательная профилактическая работа поможет избежать повторения подобных ЧП в школах. Чиновница считает проверку вещей при входе в школу малоэффективной мерой, поскольку «при желании можно и металлодетектор обмануть, и через окно запрещенные к проносу предметы передать-получить».

Как сообщал «Новый День», нападение на учеников школы №5 в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ было совершено сегодня в 9 часов утра. По данным СКР, девятиклассник вооружился топором и напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью (коктейль Молотова) поджег помещение класса. По версии прокуратуры, 15-летний подросток зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учительницу, после чего напал на детей с топором. При себе он также имел нож. В результате атаки пострадали 7 человек. Нападавший после резни пытался покончить с собой, но был задержан и под конвоем доставлен в больницу. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность». Первоначально сообщалось, что нападавших было трое, но эта информация не подтвердилась.

Напомним, нападение двух подростков на учеников школы в Перми произошло утром 15 января. Тинейджеры принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения 9 ученикам четвертого класса и учительнице. В результате были госпитализированы 12 человек. В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. Подросткам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд вынес решение об аресте обвиняемых, после выздоровления их отправят в СИЗО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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