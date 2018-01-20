Раненная при нападении на школу в Улан-Удэ ученица впала в кому

В Министерстве здравоохранения Республики Бурятии рассказали о состоянии детей, пострадавших в ходе нападение на школу № 5 в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ. Одна из девочек находится в коме, другой делают операцию, сам злоумышленник находится в тяжелом состоянии.

По словам министра здравоохранения республики Дамбинимы Самбуева, одна из пострадавших учениц находится в коме, передает «Интерфакс». «Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается», – сказал министр, добавив, что ребенку потребуются и косметические операции, к которым приступят, как только школьнице станет лучше.

Кроме того, петербургские врачи проводят микрохирургическую операцию на кисти руки другой пострадавшей в резне ученице.

Самбуев уточнил, что все остальные жертвы нападения находятся под наблюдением врачей в больнице скорой медицинской помощи, их состояние постепенно улучшается. Однако всем им понадобится длительная реабилитация. В настоящее время решается вопрос о транспортировке пострадавших в Москву или Санкт-Петербург.

Сам зачинщик беспорядков также находится в реанимации. Ему сделали операцию, состояние пациента оценивается как тяжелое, наблюдается положительная динамика.

Как сообщал «Новый День», нападение на учеников школы в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ было совершено 19 января. По данным СКР, девятиклассник того же учебного заведения вооружился топором и напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью (коктейль Молотова) поджег помещение класса. Подросток после резни пытался покончить с собой, но был задержан и под конвоем доставлен в больницу. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».

15 января в Перми произошло нападение на школу №127. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. Сами подростки также были ранены. В результате госпитализированы 12 человек. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух или более лиц.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 20.01.18

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