В Улан-Удэ дети боятся идти в школу, где произошло нападение. Пострадавшие получат по 400 тысяч рублей

Сегодня, 22 января возобновились занятия в школе № 5 Улан-Удэ, где в минувшую пятницу подросток напал на семиклассников и учительницу, рассказал директор учебного заведения Сергей Разуваев. После нападения в школе усилены меры безопасности, в здании постоянно дежурит военная полиция, но на занятия пришло чуть больше половины учеников. Дети боятся идти в школу. По словам директора, явка составила лишь 60%. Он также заявил, что ученикам, не пришедшим на уроки, не будут ставить прогулы.

«Сегодня занятия проходят в обычном режиме, но установка такая, что если кто-то не придёт на занятия по каким-либо причинам, то это, так скажем, не наказуемо, – рассказал «Байкал-Daily» Сергей Разуваев. На входе в школу дежурят два военных полицейских. Детей встречают учителя и директор школы, передает РИА «Новости». Занятия начались в 08:30. Многих детей в школу привели родители, которых дальше холла не пускают. Военная полиция будет дежурить в этой школе не менее недели. Затем, возможно, наймут ЧОП, пояснил военный.

В правительстве республики сообщили, что все пострадавшие при нападении – пять учеников и учительница – получат по 400 тысяч рублей. Сумма этой единовременной выплаты аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также стало известно, что пострадавшие идут на поправку. Так, сильнее остальных пострадавшая при нападении девятиклассника девочка вышла из комы, однако медики осторожны в прогнозах – ее состояние остается стабильно тяжелым. Школьница получила серьезную черепно-мозговую травму от удара топором, а также травму щеки.

Кроме того, врачи успешно восстановили кисть ученице, которой злоумышленник отрубил пальцы. Восстановительная операция, по данным минздрава РФ, проводилась под микроскопом и длилась шесть часов. Медпомощь пострадавшим оказывают специалисты республиканской больницы скорой помощи и врачи, прилетевшие в Улан-Удэ из Санкт-Петербурга.

Тем временем Октябрьский районный суд Улан-Удэ продлил срок задержания подростка, который подозревается в нападении на детей и учительницу в школе на 72 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «В воскресенье поступило ходатайство следователей, и суд на 72 часа продлил срок задержания подростка. Он по-прежнему находится в больнице», – сказала представитель суда. Школьник поступил в одну из больниц Улан-Удэ. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки суицида. В отношении 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» (ч.3 ст.30, п.«а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ст.293 УК РФ).

Напомним, утром 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса и учительницу школы №5 в пригороде Улан-Удэ. Подросток швырнул в кабинет, где шел урок, коктейль Молотова, из-за чего начался пожар, а затем стал наносить удары топором детям и учителю. Затем он попытался совершить суицид. После нападения были госпитализированы 5 учеников седьмого класса, учительница и сам нападавший.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 22.01.18

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