«Сейчас мы вас будем убивать»: подростки обстреляли пятиклассников лицея в Ульяновске Обошлось без пострадавших, полиция проводит проверку

Ульяновские правоохранители проводят проверку по сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея № 20 в Заволжском районе областного центра.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Стражи правопорядка устанавливают лиц, причастных к произошедшему, сообщает региональный полицейский главк.

Ранее сегодня местный блогер Алексей Мараховец сообщил в соцсетях, что двое подростков в возрасте 15 и 17 лет, не являющиеся учениками данного образовательного учреждения, обстреляли учащихся пятого класса, катающихся с горки, из пневматики со словами: «Сейчас мы вас будем убивать». К счастью, обошлось пострадавших. В сообщении блогера отмечалось, что полицейским не удалось поймать стрелков по горячим следам, хотя реакция на стрельбу последовала незамедлительная – правоохранители тщательно проверили весь район.

В Управлении образования городской администрации подтвердили факт стрельбы. По данным чиновников, молодые люди обстреляли пятиклассников, игравших в школьном дворе, через забор лицея на прошлой неделе. Увидев вооруженных подростков, дети бросились за помощью к охраннику, тот нажал на тревожную кнопку и направился на поиски стрелков, однако к тому моменту они успели скрыться. Прибывшая незамедлительно вневедомственная охрана взяла показания у школьников и составила ориентировки на злоумышленников. После инцидента во всех классах лицея прошли уроки безопасности, на которых объяснили, как следует действовать в таких ситуациях, сообщает портал 73online.ru.

На прошлой неделе в России произошла сразу два вооруженных нападения на учеников в школьных стенах. 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. Нападавшими оказались ученик и бывший ученик школы. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. Сильнее всех пострадала педагог – ее поместили в реанимацию городской клинической больницы №4 в крайне тяжелом состоянии. Женщина получила более 15 ножевых ранений. В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. Подросткам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд вынес решение об аресте обвиняемых на два месяца, после выздоровления их отправят в СИЗО. Также следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников. В частности, считают следователи, они участвовали в изготовлении коктейля Молотова и следили за обстановкой во время нападения. Все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Сам нападавший арестован до 19 марта. В ближайшее время суд примет решение об избрании в отношении соучастников нападения меры пресечения.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 25.01.18

Трагедия в Полевском: мать выпрыгнула из окна горящего дома, двое детей погибли. / Невьянские золотодобытчики оштрафованы почти на 1,5 миллиона рублей за порчу земли (ФОТО). / «Мрази и моральные уроды»: родители жалуются на школьные столовые, где детям запрещают садиться за один стол с одноклассниками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»