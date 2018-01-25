В прокуратуре отрицают стрельбу на территории лицея в Ульяновске

В ульяновской прокуратуре не подтвердили сообщение о стрельбе на территории лицея в областном центре.

По словам старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зимы, «странный случай» произошел в минувшую субботу, 20 января. «Трое детей играли на горке возле лицея №20. За забором проходили двое молодых людей, один из которых нес пневматический пистолет. Дети услышали хлопок и побежали к охране. На этом все закончилось», – рассказал представитель надзорного ведомства в интервью RT.

Как информировал «Новый День», полицейские проверяют сообщение о стрельбе на территории лицея в Ульяновске.

Ранее сегодня местный блогер Алексей Мараховец сообщил в соцсетях, что двое подростков в возрасте 15 и 17 лет, не являющиеся учениками данного образовательного учреждения, обстреляли учащихся пятого класса, катающихся с горки, из пневматики со словами: «Мы вас будем убивать». Никто не пострадал. В сообщении блогера отмечалось, что полицейским не удалось поймать стрелков по горячим следам, хотя реакция на стрельбу последовала незамедлительная – правоохранители тщательно проверили весь район.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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