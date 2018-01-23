Раненную учительницу из пермской школы, где подростки напали на учеников, наградят медалью «За отвагу»

Учительница школы №127 в Перми Наталия Шагулина, защищавшая учеников во время нападения двух подростков с ножами на учащихся образовательного учреждения, представлена к государственной награде – медали «За отвагу». Соответствующее предложение в адрес президента РФ сегодня утром отправил глава Пермского края Максим Решетников, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также сообщается, что в мартовские каникулы все ученики 4 «Б» класса и дети самого педагога будут отправлены в туристическую поездку за счет краевого правительства, а летом по поручению главы Минобра РФ Ольги Васильевой – в международный детский лагерь «Артек».

Отметим, что представить учительницу к награде ранее предлагала губернатору края уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, назвав действия Натальи Шагулиной по защите учеников, сопряженные с риском для ее собственной жизни, «примером исключительной смелости для детей и педагогов».

Как сообщал «Новый День», нападение двух подростков на учащихся пермской школы произошло утром 15 января. Ученик и бывший ученик школы пришли в образовательное учреждение с ножами, зашли на урок в четвертый класс и напали на учительницу и учеников. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. Сильнее всех пострадала педагог – ее поместили в реанимацию городской клинической больницы №4 в крайне тяжелом состоянии. Женщина получила более 15 ножевых ранений. . В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. Подросткам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд вынес решение об аресте обвиняемых на два месяца, после выздоровления их отправят в СИЗО. Также следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным врачей, учительница уже переведена в обычную палату и постепенно выздоравливает. Школьники тоже идут на поправку: двое накануне выписаны накануне, еще трое переведены на дневной стационар. В настоящее время в детской клинической больнице №15 остаются двое детей, еще один мальчик с повреждением глаза лечится в Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 23.01.18

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