Уроки об оружии в тульской воскресной школе встревожили общественность РПЦ начинает проверку

В Сети появились снимки, на который мужчина в военной форме показывает огнестрельное оружие детям. Оказалось, что фото сделаны на уроке в воскресной школе Свято-Троицкого храма села Супонь Тульской области. Пользователи не на шутку взволновались происходящим и даже предположили, что при храме готовят «православных воинов». В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси пообещали разобраться в ситуации и «что-то предпринять».

Публикация появилась в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook 28 января. «Неожиданно для всех! Старшая группа Воскресной школы после изучения истории о патриархе Аврааме, плавно перешла к изучению огнестрельного оружия», – гласит пост, в котором демонстрируются четыре снимка. На фото на фоне икон мужчина в военном камуфляже показывает ружья и автоматы детям 10-12 лет. Автор сообщения не пояснил цели этого «мастер-класса».

Интернет-общественность возмутилась и припомнила недавние инциденты в школах Перми и Улан-Удэ, где несовершеннолетние с оружием напали на учеников и преподавателей. Некоторые из пострадавших до сих пор находятся в больницах.

В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси пообещали проверить информацию по своим внутренним каналам. «Надо, конечно же, прояснять эту историю. Сейчас необходимые указания даны, проводится внутреннее прояснение того, что там в действительности происходило. Конечно, в целом выглядит немного странной такого рода инициатива, но, повторю, какие-то выводы нужно делать после того, как мы поймем и выясним окончательно», – заявил руководитель пресс-службы Александр Волков в эфире НСН.

Вероятно, на снимках запечатлено разовое занятие по патриотическому воспитанию, предположил представитель РПЦ. «При многих храмах существуют различные патриотические организации. Возможно, это устраивалось в рамках такого рода организаций, а может быть, и нет, поэтому нужно проверить» – заключил Волков.

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

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