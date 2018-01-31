Уральская школьница установила рекорд России по сборке автомата Калашникова (ФОТО)

Школьница из закрытого свердловского города Лесного Анна Носова, курсант военно-патриотического клуба «Грифон», установила рекорд России по неполной разборке-сборке автомата и попала в Книгу рекордов России. Девочка справилась с заданием за 21,87 секунд. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Как рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Грифон» Иван Чусовлянкин, с момента, когда был зарегистрирован рекорд, Анна Носова установила еще два новых.

«В середине января мы приняли участие в телепроекте федерального канала, где дети показывают свои таланты и там Анна продемонстрировала наименьшее время неполной разборки-сборки пяти автоматов Калашникова и разборку-сборку автомата Калашникова с закрытыми глазами, установив два новых рекорда России», – рассказал Иван Чусовлянкин.

Клуб в Лесном работает уже два с половиной года. Школьники занимаются огневой, строевой, воздушно-десантной, тактической подготовкой, рукопашным боем, изучают военную историю.

Лесной, служба информации

Лесной. Другие новости 31.01.18

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