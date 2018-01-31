российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 января 2018, 11:38 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Уральская школьница установила рекорд России по сборке автомата Калашникова (ФОТО)

Школьница из закрытого свердловского города Лесного Анна Носова, курсант военно-патриотического клуба «Грифон», установила рекорд России по неполной разборке-сборке автомата и попала в Книгу рекордов России. Девочка справилась с заданием за 21,87 секунд. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Как рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Грифон» Иван Чусовлянкин, с момента, когда был зарегистрирован рекорд, Анна Носова установила еще два новых.

«В середине января мы приняли участие в телепроекте федерального канала, где дети показывают свои таланты и там Анна продемонстрировала наименьшее время неполной разборки-сборки пяти автоматов Калашникова и разборку-сборку автомата Калашникова с закрытыми глазами, установив два новых рекорда России», – рассказал Иван Чусовлянкин.

Клуб в Лесном работает уже два с половиной года. Школьники занимаются огневой, строевой, воздушно-десантной, тактической подготовкой, рукопашным боем, изучают военную историю.

Лесной, служба информации

Лесной. Другие новости 31.01.18

На строительство еще одного садика в Академическом выделят 186 миллионов рублей. / Виновниками коммунальных аварий в Каменском районе займутся силовики. / Ройзман начал рекламировать Навального в школах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,

Новости партнеров