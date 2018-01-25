«Пронес винтовки в чехле от гитары»: в Самаре подросток с оружием поджег дымовые шашки в колледже и пытался ворваться в класс

Полицейские выясняют обстоятельства серьезного инцидента в одном из колледжей Самары, куда один из учеников принес пневматическое оружие и зажег в коридоре дымовые шашки.

По данным областного полицейского главка, происшествие случилось в учебном заведении на улице Советской Армии. 15-летний подросток пронес в здание пневматическое ружье и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре, сообщили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас они опрашивают учеников, ставших свидетелями происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела или об отказе в таковом.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что ЧП случилось сегодня днем в колледже сервиса производственного оборудования, где временно занимаются ученики закрытой на ремонт школы №46. По их данным, у девятиклассника были две пневматические винтовки, которые он пронес в образовательное учреждение в чехле из-под гитары, пишет издание province.ru.

По словам директора учебного заведения Владимира Бодрова, ученик 9 класса сначала бросил дымовые факелы в коридоре на втором этаже. Находившиеся в соседнем кабинете две группы первокурсников колледжа, услышав шум, выскочили в коридор и увидели, как подросток с двумя пневматическими винтовками заходит в расположенный по соседству учебный класс. Навстречу ему вышел преподаватель, и в этот момент студенты сбили подростка с ног и отобрали две винтовки, рассказал директор колледжа изданию «Аргументы и факты – Самара». Он добавил, что после инцидента учеников эвакуировали из здания.

Сейчас, по словам Бодрова, с подростком и его родителями работают сотрудники полиции, мотивы его поступка выясняются.

Напомним, на прошлой неделе в России произошли сразу два вооруженных нападения на учеников в школьных стенах. 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. Сильнее всех пострадала педагог – женщина получила более 15 ножевых ранений. В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. Подросткам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд вынес решение об аресте обвиняемых на два месяца, после выздоровления их отправят в СИЗО. Также следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспроменяющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников. В частности, считают следователи, они участвовали в изготовлении «коктейля Молотова» и следили за обстановкой во время нападения. Все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Нападавший арестован до 19 марта. В ближайшее время суд примет решение об избрании в отношении соучастников нападения меры пресечения.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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