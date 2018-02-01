Самарский девятиклассник объяснил, почему решил напасть на школу

У самарского девятиклассника, который в конце января пронес в здание учебного заведения две пневматические винтовки в футляре для гитары и зажег дымовые шашки, был психологический срыв из-за непонимания со стороны родителей и завышенными требованиями к подростку. Об этом сегодня заявил руководитель департамента образования города Самары Лилия Галузина.

«Классный руководитель и директор школы говорят о том, что в психологическом срыве подростка, в его основе, лежит именно непонимание с родителями, которые, как говорил нам сам подросток, предъявляли к нему слишком высокие требования, которым ему было трудно соответствовать», – рассказала чиновница.

По ее словам, школьник находился в большом напряжении, передает РИА «Новости». И его поступок был «позой», добавила Галузина. Она подчеркнула, что ему было бессмысленно «припугивать учителя», поскольку подросток учился почти без троек, занимался музыкой и ни с кем в школе не конфликтовал.

Чиновница отметил, что до инцидента семья школьника выглядела «абсолютно благополучной»: у родителей хорошая работа, в семье достаток, мать мальчика является членом родительского комитета класса.

После инцидента подросток переведен на дистанционное обучение.

Как сообщал «Новый День», 25 января 15-летний подросток пронес в здание одного из колледжей Самары, в котором занимались ученики закрытой на ремонт школы, две пневматические винтовки в футляре для гитары и разбросал в коридоре горящие дымовые шашки. Обошлось без пострадавших. Подростка обезоружили сами учащиеся и сдали полицейским.

Это происшествие стало продолжением серии вооруженных нападений подростков на учеников в школьных стенах. 15 января двое тинейджеров с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области между девятиклассниками вспыхнул конфликт, во время которого один из подростков ударил ножом другого. 19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников. Все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Нападавший арестован до 19 марта.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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