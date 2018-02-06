Знали, но молчали. Бастрыкин заявил, что администрациям школ было известно о подготовке нападений

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ заранее знали о готовящихся нападениях, которые были совершены подростками в январе, но не поверили в реальность планов школьников. Такое заявление руководителя ведомства прозвучало на сегодняшней коллегии СКР.

«Я отвечаю за свои слова, во всех трех случаях нападений об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили и не допускали, что это может произойти, однако это случилось», – сказал Бастрыкин. Он подчеркнул, что подобные дела должны быть на особом контроле следователей. Бастрыкин добавил, что должностных лиц, не обеспечивших безопасность в учебных заведениях, нужно своевременно привлекать к ответственности.

Глава Следственного комитета также сообщил, что все три случая нападений на учеников и педагогов связаны с тем, что школьники посещали сайты, посвященных колумбайнерам – последователям американских подростков, напавших на одноклассников в 1999 году. «Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей», – сказал Бастрыкин.

Ранее глава СКР заявлял, что происшествия в учебных заведениях являются следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надежной безопасности в учебных заведениях. Он велел в обязательном порядке давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школах.

Как сообщал «Новый День», в январе в России произошла серия вооруженных нападений подростков на учеников в школьных стенах.

15 января двое тинейджеров с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы.

17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области между девятиклассниками вспыхнул конфликт, во время которого один из подростков ударил ножом другого.

19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников.

25 января 15-летний подросток пронес в здание одного из колледжей Самары, в котором занимались ученики закрытой на ремонт школы, две пневматические винтовки в футляре для гитары и разбросал в коридоре горящие дымовые шашки. Обошлось без пострадавших. Подростка обезоружили сами учащиеся и сдали полицейским. Позже юноша объяснил, что психологически срыв произошел из-за непонимания со стороны родителей и завышенными требованиями к подростку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.18

В селе под Белояркой вышла из строя котельная (ФОТО). / Курганские полицейские задержали особо опасного рецидивиста за убийство сожительницы. / Генпрокуратура в УрФО обжалует приговор по делу о ДТП с автобусом в Югре. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»