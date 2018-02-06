Директор пермской школы поспорила с Бастрыкиным: «Я не знала о подготовке нападения»

Директор пермской школы, где в январе подростки с ножами напали на учеников, отреагировала на заявление главы Следственного комитете РФ Александра Бастрыкина о том, что в администрации учебного заведения знали о том, что школьники готовят нападение, но не поверили в реальность их планов.

Директор пермской школы №127 Татьяна Цейтлина заявила, что администрации образовательного учреждения и учителям «абсолютно точно» ничего не было известно о планах подростков. При этом она допустила, что школьники, общавшиеся с ними, мог знать о подготовке нападения. «Может быть, они и знали, я не спорю», – приводит слова директора школы РИА «Новости».

В то же время Цейтлина отметила, что перед происшествием «сами ребята ничего учителям не говорили, иначе бы мы такого не допустили». Она добавила, что не пыталась выяснить, знали ли ученики о готовящейся атаке с использованием ножей: «Я не следователь, я не допрашивала одноклассников подростков».

Ранее сегодня руководитель СКР на коллегии ведомства заявил, что во всех трех случаях январских нападений в школах «об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили и не допускали, что это может произойти, однако это случилось». Бастрыкин подчеркнул, что расследование подобных серьезных происшествий должно быть на особом контроле следователей. Он добавил, что должностных лиц, не обеспечивших безопасность в учебных заведениях, необходимо своевременно привлекать к ответственности.

В минувшем месяце в России произошла серия резонансных нападений подростков на учеников и учителей в школьных стенах.

15 января двое тинейджеров с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. Злоумышленники были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. Напрадавшим было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области между девятиклассниками вспыхнул конфликт, во время которого один из подростков ударил ножом другого.

19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников.

25 января 15-летний подросток пронес в здание одного из колледжей Самары, в котором занимались ученики закрытой на ремонт школы, две пневматические винтовки в футляре для гитары и разбросал в коридоре горящие дымовые шашки. Обошлось без пострадавших. Подростка обезоружили сами учащиеся и сдали полицейским. Позже юноша объяснил, что психологически срыв произошел из-за непонимания со стороны родителей и завышенными требованиями к подростку.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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