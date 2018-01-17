За резню в пермской школе ответят чиновники

По факту нападения на школу №127 в Перми возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам халатности неустановленных должностных лиц. Речь идет о сотрудниках по делам несовершеннолетних. Кроме того, силовики проверяют версию о том, что нападение было спланировано заранее.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседников издания, в Пермь прибыла комиссия из МВД, которая займется изучением работы сотрудников подразделений ПДН.

Губернатор Пермского края Максим Решетников высказал мнение, что произошедшее стало возможно не из-за проблем с безопасностью в школах, а именно из-за несогласованности ведомств, отвечающих за выявления проблемных подростков, а также недоработок комиссий по делам несовершеннолетних.

Об этом же говорила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после визита в Пермь. Она сообщила, что родители одного из подростков, устроившего резню, просили помощи у государственных органов в воспитании сына. «Первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Он был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. Не были подключены специалисты, которые помогли бы откорректировать его поведение», – отметила правозащитница.

По словам Кузнецовой, пермская комиссия по делам несовершеннолетних вместо того, чтобы помочь в воспитании трудного ребенка, наложила штраф на его родителей. «Трагедии могло не случиться, но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств», – заключила омбудсмен.

Тем временем, в СКР также рассматривается версия о том, что подростки спланировали нападение заранее. Впрочем, официально эту информацию следователи не комментируют. Подростки признали факт нанесения телесных повреждений детям и учителю, но их мотивы следствием не раскрываются.

Напомним, нападение на школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. Сами подростки также были ранены. В результате госпитализированы 12 человек. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух или более лиц.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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