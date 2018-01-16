Нападение на школу в Перми: подростки не отрицают, что намеренно резали детей и учителя Детский омбудсмен: трагедии можно было избежать

В Перми следователи допросили 16-летних подростков, которые устроили резню в школе №127. Нападавшие подтвердили, что нанесли ранения учительнице и младшим школьникам. Тем временем, детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что трагедии можно было избежать, если бы не равнодушие чиновников.

Допрос подозреваемых в нападении прошел сегодня утром, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, подростки не отрицали, что наносили телесные повреждения ученикам 4 «Б» класса и учительнице. О мотивах их действий пока не сообщается. В настоящее время школьники, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в пермской Городской клинической больнице №4, у их палат дежурят сотрудники полиции. Состояние нападавших медики оценивают как средней тяжести.

Как утверждает телеграм-канал Mash, мальчики перед нападением договорились, что не уйдут живыми из школы: «Они пообещали убить друг друга. Именно так они и получили свои ранения. Каждый ударил другого по разу. После этого парни сдались, поняв, что не могут довести задуманное до конца». По его данным, подростки решили напасть на учебное заведение якобы ради славы. Также отмечается, что за несколько дней до атаки один из них поведал их общему знакомому о плане устроить «нечто в школе», пообещав, что это «будет громко».

Кроме того, в больнице находится учительница и еще девять школьников. Педагог очнулась, сообщил РИА «Новости» главный врач Андрей Ронзин. Женщина лежит в реанимации и пока не может разговаривать. «Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь, просто она еще на искусственной вентиляции легких, она еще слаба», – отметил Ронзин.

Состояние одного из раненых школьников также оценивается как тяжелое. При этом у всех пострадавших положительная динамика, угрозы жизни нет, сообщает краевой Минздрав.

Сегодня на место происшествия вылетела министр образования и науки РФ Ольга Васильева. «Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения», – цитирует сообщение пресс-службы министерства «Интерфакс».

Ранее в Перми побывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Выяснилось, что родители одного из подростков, устроившего резню, просили помощи у государственных органов в воспитании сына. «Первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Он был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. Не были подключены специалисты, которые помогли бы откорректировать его поведение», – говорится в сообщении пресс-службы правозащитницы.

По словам Кузнецовой, пермская Комиссия по делам несовершеннолетних вместо того, чтобы помочь в воспитании трудного ребенка, наложила штраф на его родителей. «Трагедии могло не случиться, но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств», – заключила омбудсмен.

В школе №127 занятия до сих пор отменены. По данным местного портала 59.ru, сегодня детям разрешили забрать свои вещи из гардероба, но в классы до сих пор никого не пускают. Во время нападения в общей суматохе школьники выбегали на улицу без верхней одежды

Также стало известно, что видеонаблюдение в школе не работало. Как рассказали в городском департаменте образования, технические неполадки были обнаружены еще в конце декабря. Руководство школы дважды направляло заявку на устранение проблем с устройством хранения видеоинформации, однако систему так и не починили.

В администрации Перми приняли решение о массовой проверке на безопасность всех школ города. Сегодня в образовательные учреждения выехали представители МВД, Росгвардии, МЧС, краевого Минобра и городского департамента образования. Ревизоры проверят и исправность системы видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова, а также возможность несанкционированного проникновения в школы.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 16.01.18

В Екатеринбурге судебный пристав уличен в крупном мошенничестве. / Украинец получил 10 лет «строгача» за наркоторговлю в Нижневартовске. / «Шерше ля фам»: в Москве новая знакомая похитила у мужчины почти 50 млн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»