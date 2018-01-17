В южноуральской школе подростки устроили поножовщину

В школе под Челябинском ученики пустили в дело нож.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 17 января, в одной из школ Сосновского района.

Ученики девятого класса, долгое время конфликтовавшие между собой, устроили потасовку. По некоторым данным, одному из драчунов 16 лет, второму – 17.

В какой-то момент младший из оппонентов выхватил нож и ударил обидчика. Подростка с непроникающим ножевым ранением доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, – рассказали в надзорном ведомстве. – По поручению прокурора области на место происшествия выехала бригада работников областной прокуратуры под руководством заместителя прокурора области Андрея Потапова».

Кроме того, по поручению прокурора области Александра Кондратьева проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации, ход и результаты которой поставлены на контроль.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области инцидент пока не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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