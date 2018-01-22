В школьных поножовщинах обвинили журналистов, а решать проблему поручили студентам (ВИДЕО)

Челябинские власти придумали оригинальный способ решения подростковых проблем. К конфликтам в школьных коллективах привлекут студентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после кровавых разборок в школе Сосновского района мэрия Челябинска провела экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Однако от детального разбора и выяснения причин поножовщины, произошедшей неделю назад между двумя девятиклассниками сельской школы, чиновники отказались, вероятно, как и администрация школы, посчитав данный случай обычным делом.

Вместо этого в мэрию пригласили медиаторов и психологов, подробно рассказавшим представителям соцзащиты, силовым ведомствам, сотрудникам отделов по делам несовершеннолетних о природе агрессивного поведения подростков, видах конфликтных ситуаций в коллективах и способах их разрешения.

Эксперты сошлись во мнении, что явной причиной возникающих у ребенка противоречий в социуме служит агрессия в семье. Большое влияние на образ мыслей подростка оказывают данные родителями установки, например, «каждый сам за себя», «ничего не жди от этого мира» и прочее. Неизгладимый след в судьбе ребенка оставляют психическое и физическое насилие со стороны родственников, отдельные психотравмы.

Дополнительную агрессию, по мнению практикующего психолога ЮУрГУ Екатерины Рябининой, в школьника вселяют видеоигры, деструктивные ролики на видео-хостингах, где за девиантное поведение и несколько тысяч просмотров опубликованного видео можно стать «звездой» Интернета. По мнению г-жи Рябининой, несформировавшейся личности трудно оценить адекватность некоторых поступков, а учитель в школе не сможет заглянуть в глаза каждому из 30 учеников, чтобы уловить конкретную эмоцию, тем более, предупредить возможное нападение с ножом на одноклассников.

Член ассоциации «Лиги медиаторов» Алексей Щеголев привел реальные примеры из жизни подростков, чьи родители игнорируют их проблемы и предпочитают не знать, что волнует ребенка.

Так произошло с 13-летней жительницей Челябинской области: в ходе затяжного конфликта с одноклассницы, требуя деньги, поставив ее «на счетчик».

В итоге девочка три месяца боялась выйти из дома

Статистика показывает, что из 100% детей, проходивших по уголовным делам, разбираемых медиаторами, все без исключения имеют проблемы в семье. Докладчик отметил, что речь не идет только о социально-неблагополучных ячейках общества, гораздо глубже и страшнее проблемы в семьях, с виду не вызывающих никаких подозрений.

Что касается мальчишек-второгодников из школы Сосновского района, в ходе расследования выяснилось, что мать напавшего с ножом мальчика незадолго до случившегося жаловалась учителю на то, что ее сына достает одноклассник. Между тем, ни педагоги, ни штатные психологи, ни даже работающая в образовательном учреждении служба медиации не смогли предотвратить поножовщину в школьном коридоре.

В коридорах власти также не намерены вникать в подростковые конфликты. Первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова обвинила в выплескивающейся агрессии подростков журналистов: дескать, пишут только о скандалах и происшествиях, игнорируя «позитивные мероприятия», организуемые городской администрацией.

И распорядилась привлечь к проблеме студентов-старшекурсников педагогических профилей, отметив, что родители школьников слишком заняты работой, а педагоги – образовательным процессом.

«Каждый из учителей, конечно, проходил педагогику, психологию, методику преподавания своего предмета, однако это было так давно, – заявила чиновница. – Поэтому необходимо проработать вопрос с профильными вузами по организации совместной работы в плане лекций и семинаров».

По мнению властей, именно учащиеся вузов должны выступать на родительских собраниях, профессионально разъясняя родителям и педагогам способы разрешения конфликтов с участием детей. Отметим, распоряжение первого зама мэра Челябинска участники совещания восприняли критично, однако публично об этом заявлять не стали. Уже в коридоре педагоги в один голос заявили, что идея бредовая: родители не станут слушать рекомендации студентов по поводу воспитания хотя бы потому, что у советчиков пока нет ни собственных детей, ни опыта работы.

Пока все стороны заняты разрешением конфликтов в школьных коллективах, чиновники намерены заняться выдачей паспортов безопасности каждому из учреждений образования. Видимо, власти, наивно полагают, что при срабатывании тревожных кнопок и выставлении дополнительной охраны в школах психологический климат обязательно улучшится и все конфликты куда-нибудь да исчезнут.

Напомним, инцидент в южноуральской школе произошел 16 января. На большой перемене между жителями поселка Смольное 16 и 17 лет завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта один из школьников достал из кармана нож и ударил им обидчика в бок.

Как уже сообщал «Новый День», за день до этого, 15 января, масштабная резня произошла в пермской школе №127. Двое подростков средь бела дня напали на учеников 10-12 лет. В результате происшествия травмы более десятка человек, в том числе учительница, заступившаяся за детей, доставлены в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Нападавшие арестованы.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 22.01.18

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