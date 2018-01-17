Поножовщина в школе – обычное дело: южноуральские педагоги демонстрируют завидный оптимизм

Руководитель школы в Сосновском районе, где ученики, выясняя отношения, пустили в ход нож, не видит в произошедшем ничего необычного.

Как уже сообщал «Новый День», конфликт между учениками девятого класса, переросший в драку и поножовщину, произошел сегодня в одной из школ Сосновского района.

Одноклассники сначала вступили в словесную перепалку, а потом один из них выхватил нож и ударил оппонента. Пострадавшего пришлось госпитализировать с непроникающим ранением грудной клетки.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время пострадавшего подростка отпустили из больницы домой. Его обидчик задержан.

Между тем, руководство школы ничего страшного в произошедшем не видит. «Это не стоит выеденного яйца – обычная школьная потасовка, – цитирует Telefakt.ru директора образовательного учреждения. – Пострадавшего 17-летнего ученика отправили в больницу, но травма несерьезная. Он даже по телефону смеялся и шутил. Ножик был маленький, перочинный».

Остается только позавидовать столь философскому взгляду на жизнь. Действительно, что необычного в том, что в ходе потасовки школьники хватаются за нож? Ведь такая позиция куда более позитивна, нежели выяснение, каким образом произошло так, что ученик оказался в школе с ножом в кармане. Пусть даже этот нож «перочинный». Впрочем, можно, конечно, допустить, что в этой школе учащиеся до сих пор пишут на уроках не авторучками, а гусиными перьями. Тогда, конечно, каждый уважающий себя школьник должен иметь при себе перочинный ножичек. Хотя бы они и применяли его иногда совсем не по назначению.

Кстати, Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения ученику средней школы поселка Смольное Сосновского района – по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Видимо, для учебного заведения это тоже – обычное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.18

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