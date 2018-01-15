Резня в пермской школе: нападавшие набросились друга на друга с ножами, ранены 12 человек Среди пострадавших – ученики и учитель, пытавшиеся их разнять

В результате поножовщины в пермской школе №127, по последним данным, пострадали 12 человек, все они доставлены в больницу, сообщает минздрав Пермского края. По факту нападения на учеников и педагога учебного заведения возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

По информации Следственного комитета РФ, причиной происшествия стала драка между двумя школьниками с применением ножей. Подростков пытались разнять другие ученики и учительница, в результате они получили ранения. Занятия в школе приостановлены, все учащиеся и учителя эвакуированы.

Фото Reuters

Подозреваемые задержаны и в ближайшее время они будут допрошены, добавили в СКР. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе «мотивы совершенного преступления», говорится в сообщении ведомства.

В региональном полицейском главке уточнили, что драку на ножах устроили нынешний и бывший ученики школы. «По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере», – говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

По уточненным данным краевого минздрава, в больницу после поножовщины попали 12 человек. Троих из них – учительницу и двоих подростков 15-16 лет – сейчас оперируют в городской клинической больнице №4. Ещё у 9 пострадавших детей врачи скорой помощи обнаружили «незначительные поверхностные травмы», они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и Росгвардии.

Между тем в соцсетях появились подробности происшествия. По данным телеграм-канала Mash, возможный организатор поножовщины – 16-летний подросток – и его товарищ решили напасть на школьников из-за оскорбления в социальных сетях. Ученики 127-й школы утверждают, что всё случилось из-за новогоднего поздравления администратора местного паблика, гласившее «С Новым Годом, псы». Школьника сильно возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, и подросток вместе с другом решил провести «показательную месть». Возможно, что админ паблика является учеником школы №127. При этом отмечается, что оба нападавших были «поклонниками тематики «Колумбайна» (массовое убийство в школе в США)». На странице в соцсети одного из них размещены ролики, посвященные кровавой бойне в школе «Колумбайн» в штате Колорадо в 1999 году. Также сообщается, что в 2015 году организатор резни участвовал в общероссийской Олимпиаде по физике, а учителя отмечали его высокие умственные способности.

Позже Mash уточнил, что в момент атаки на школу между ее организаторами «возникла размолвка», которая привела к тому, что парни набросились друг на друга. Сейчас оба с тяжелыми ножевыми ранениями находятся в больнице под конвоем. Именно их сейчас оперируют в одной из горбольниц Перми.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 15.01.18

В Москве инженер-электрик украл почти 1 км металлического кабеля. / В Тюмени организована проверка в связи с высадкой на мороз девочки-«зайца». / Житель Салехарда убил 3-месячную дочь и избил 3-летнего сына. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»