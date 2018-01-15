«Парни в черном всё делали молча». Свидетели рассказали подробности резни в пермской школе

Конфликт в школе №127 в Перми, в результате которого пострадали 15 человек, начался в коридоре и продолжился в классе, где были младшеклассники. «По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СКР по Пермскому краю.

По данным источника агентства, один из нападавших соврал охраннику школы, что учится здесь. «Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик – действующий ученик, и у него был пропуск в школу», – сказал собеседник агентства, добавив, что «мальчик, которого отчислили из учебного заведения, по предварительным данным врачей, имеет проблемы с наркотиками и проблемы психики, за это и был отчислен из школы». Ранее со ссылкой на СУ СКР сообщалось, что драка с применением ножей произошла между двумя старшеклассниками в коридоре школы. Ее пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

В свою очередь телеграм-канал «Mash» со ссылкой на ученика 4Б класса сообщает, что два одетых в черное старшеклассника ворвались в кабинет труда во время занятия. Они подошли к учительнице и стали наносить ей удары ножом. «Мы испугались, стали кричать «Помогите!» и отходить к окну. Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что, не будет меня бить, потому что я поднял руки. Один мальчик побежал к двери, и тогда второй старшеклассник нанес ему удар ножом. Улучив момент, все побежали к двери и убежали. Старшеклассники всё делали молча, по именам друг друга не называли», – рассказал школьник.

Другой мальчик рассказал порталу 59.ру, что двое злоумышленников зашли в кабинет во время третьего урока. Подошли сзади учительницы, один старшеклассник, а второй раньше учился в этой школе, и сказали, что сейчас будут всех бить. Мы сначала подумали, что это шутка», – рассказал он.

На данный момент территория школы оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС и бригады скорой помощи. В школу пускают только учителей и родственников детей. Перед входом в школу на снегу видны капли крови.

Ранее со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности сообщалось, что в результате конфликта в школе №127 в Перми пострадали, по уточненным данным, 15 человек. Из них 12 человек госпитализированы в детскую клиническую больницу №15, расположенную в Перми по улице Баумана, 15. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.

В свою очередь, в центре медицины катастроф по Пермскому краю сообщили, что «12 человек были госпитализированы с травмами, еще у троих психологические травмы, сильная реакция на стресс и потрясения». Возраст пострадавших детей – от 10 до 12 лет. Учительнице – 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. В самом тяжелом состоянии находится учительница, она в реанимации.

Подозреваемые задержаны в ближайшее время они будут допрошены. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц» (ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 15.01.18

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