Напавшим на пермскую школу подросткам грозит арест

Следователи подали в Мотовилихинский суд Перми ходатайство об аресте на два месяца подростков, которые устроили резню в школе №127 в Перми. Заседание в закрытом режиме по этому вопросу, возможно, пройдет сегодня, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Суд рассмотрит заключение врачей о состоянии здоровья нападавших, которые также были ранены во время происшествия.

В настоящее время в больнице находятся 12 пострадавших, в том числе учительница. Региональный детский омбудсмен Светлана Денисова уточнила, что педагог получила 17 ножевых ранений, спасая детей, передает «Интерфакс». Женщина находится в реанимации, вчера она пришла в сознание, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Состояние подростков – средней тяжести.

В школе №127 готовятся к возобновлению занятий. По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, полноценно приступить к урокам ученики смогут 18 января. Впрочем, окончательное решение будет принято после того, как дадут добро следственные органы, передает портал 59.ru. В то время как в школе проходили следственные мероприятия, для учеников были организованы выездные занятия и экскурсии.

В Перми продолжает работу министр науки и образования РФ Ольга Васильева, которая прибыла в город накануне по поручению главы правительства Дмитрия Медведева. «Это серьезное происшествие, нужно дать возможность поработать и комиссиям, и следствию, чтобы были сделаны правильные выводы», – заявила министр.

Васильева уточнила, что принятые впоследствии меры будут носить системный характер, так как случай в пермской школе не единичный по стране.

Напомним, нападение на школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. Сами подростки также были ранены. В результате госпитализированы 12 человек. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух или более лиц.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 17.01.18

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