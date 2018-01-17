Суд вынес решение об аресте напавших на школу в Перми подростков

Мотовилихинский суд Перми постановил заключить под стражу зачинщиков поножовщины в школе №127. Подростки отравятся в СИЗО, как только медики дадут разрешение на выписку.

Выездное судебное заседание проходило в больнице № 4, где находятся подозреваемые в нападении подростки. «По решению суда, оба подростка-участника драки арестованы. Пока они останутся в больнице, когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца», – рассказали в прокуратуре.

По данным местного портала 59.ru, судья намеревался принять решение о домашнем аресте, однако обвинение потребовало заключения под стражу из-за тяжести преступления.

Пока оба подростка остаются в больнице, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. У палаты больных дежурит полицейский конвой.

Кроме того, врачи продолжают следить за состоянием других школьников, пострадавших при нападении. В больнице остаются девять учеников и учительница. По последним данным, женщина, получившая 17 ножевых ранений, пришла в себя и спрашивала про состояние раненых школьников.

Напомним, нападение на школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. Сами подростки также были ранены. В результате госпитализированы 12 человек. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух или более лиц.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 17.01.18

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