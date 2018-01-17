Официально: СКР признал факт умышленного нападения на пермскую школу

Следствие пришло к выводу, что подростки, которые устроили поножовщину в школе Перми, заранее спланировали нападение. Злоумышленникам предъявлено обвинение. После выздоровления их отправят в СИЗО.

«По версии следствия, 15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», – сообщает пресс-служба СКР.

Ранее следователи предполагали, что подростки принесли в школу ножи и подрались друг с другом, а другие ученики и учительница случайно получили ранения, пытаясь разнять дерущихся.

Подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время обвиняемые находятся в больнице. Они ранили друг друга после того как расправились с младшими школьниками. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. У палаты больных дежурит полицейский конвой. Мотовилихинский суд Перми постановил арестовать подростков, они отравятся в СИЗО, как только врачи дадут разрешение на выписку.

Кроме того, сегодня стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам халатности неустановленных должностных лиц (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Речь идет о сотрудниках по делам несовершеннолетних. По данным источников «Коммерсанта», в Пермь прибыла комиссия из МВД, которая займется изучением работы сотрудников подразделений ПДН. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что родители одного из подростков, устроившего резню, просили помощи у государственных органов в воспитании сына. Однако пермская комиссия по делам несовершеннолетних вместо того, чтобы помочь в воспитании трудного ребенка, наложила штраф на его родителей.

Напомним, нападение на школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. В результате были госпитализированы 12 человек. Медики сообщили, что все раненные идут на поправку, угрозы жизни нет.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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