Вынесен приговор подростку, устроившему резню в пермской школе

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, напавших на пермскую школу №127 в январе текущего года.

17-летний тинейджер признан виновным в покушении на убийство и уничтожении имущества школы путем поджога. Суд приговорил десятиклассника к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев в воспитательной колонии.

Кроме того, осужденный должен будет выплатить пострадавшей учительнице 1,5 млн рублей компенсации. Родители пострадавших детей также получат компенсации от 100 тысяч до 1 млн рублей. Общая сумма исков составляет 8 млн рублей, уточняет издание 59.ru. Всего по этому делу потерпевшими признаны 30 человек.

Гособвинение просило для подсудимого наказание в 9 лет и 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей, а также отправить подростка на принудительное лечение.

Двое подростков, вооруженных ножами, 15 января напали на учеников четвертого класса и учительницу школы №127, после чего ранили друг друга. В результате были госпитализированы 12 человек, в том числе педагог, получившая 17 ножевых ранений, 9 школьников и оба нападавших. Второй участник нападения признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу на два месяца. Его дело выделено в отдельное производство.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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