Колония и лечение: осужден второй подросток, напавший на учеников школы в Перми

Мотовилихинский районный суд Перми сегодня вынес приговор второму подростку, напавшему на школу в Перми в январе 2019 года.

16-летний тинейджер признан виновным по пунктам а, в, ж, и статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений в отношении двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору). Суд дал ему 7 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, осужденному назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра, передает «Интерфакс».

Гособвинение просило назначить подростку 7 лет и 3 месяца колонии.

Двое подростков, вооруженных ножами, 15 января напали на учеников четвертого класса и учительницу пермской школы №127, после чего ранили друг друга. В результате были госпитализированы 12 человек, в том числе педагог, получившая 17 ножевых ранений, 9 школьников и оба нападавших.

В декабре прошлого года перед судом предстал один из нападавших. Его приговорили к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии. Кроме того, осужденный должен будет выплатить пострадавшей учительнице 1,5 млн рублей компенсации. Родители пострадавших детей также получат компенсации от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Его соучастник был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу на два месяца. Его дело выделили в отдельное производство.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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