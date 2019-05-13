Ученик с пистолетом и ножом взял в заложники одноклассников в гимназии в Казани Захватчика уже задержали

Вооруженный пистолетом и ножом подросток ворвался в один из кабинетов в гимназии №7 в Казани и удерживал учеников с учительницей.

Происшествие случилось на уроке литературы, сообщает телеграм-канал Life Shot. К настоящему времени тинейджер задержан. Подросток сам сдался полицейским, уточняет телеграм-канал Baza. По его данным, юноша вошел в класс и потребовал освободить для него место учителя, а затем достал пистолет.

Сейчас злоумышленника допрашивают правоохранители. По предварительным данным, в результате ЧП никто из учеников, включая нападавшего, не пострадал. На месте инцидента работают правоохранители.

Мотивы захватчика, ученика 10 класса, пока неизвестны. Полиция опрашивает учителей и руководство гимназии.

В самом учебном заведении сообщили, что на территории гимназии произошло ЧП, но опасности для учеников уже нет. Источник в экстренных службах Казани сообщил «Интерфаксу», что десятиклассник ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу.

В МВД по Татарстану подтвердили факт инцидента. По данным ведомства, «в 10.54 на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10 класса гимназии № 7 Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов». Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал. В 11.40 подросток был задержан, никто не пострадал, отметили в республиканском МВД.

Напомним, в январе текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении девятиклассника, открывшего стрельбу на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края. Согласно данным следствия, 15-летний подросток на пришкольной территории несколько раз выстрелил в воздух и в припаркованный автомобиль из незарегистрированного ружья, принадлежащего деду. Никто не пострадал, поскольку людей в машине не было. В школе к тому времени уроки завершились. Прибывший по вызову участковый уполномоченный полиции уговорил подростка отдать ружье. По данному факту следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Юного стрелка задержали и поместили в СИЗО.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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