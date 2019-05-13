Безответная любовь: названа причина захвата школьников в заложники в Казани

Следователи возбудили уголовное дело после того, как десятиклассник с пневматическим пистолетом и ножом взял в заложники одноклассников в гимназии в Казани. Дело расследуется по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), сообщает Следственный комитет РФ.

В СКР отметили, что следователи также оценят действия администрации учебного заведения, не обеспечившего безопасность в школе.

Инцидент произошел утром 13 мая в гимназии №7 в Ново-Савиновском районе Казани. 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, зашел в кабинет русского языка, где начался урок литературы, и, достав пистолет и нож, сел за стол учителя. При этом он не выдвигал никаких требований. Позднее старшеклассника задержали. В результате происшествия никто из учеников не пострадал. Учительнице стало плохо из-за переживаний – ее госпитализировали.

По предварительным данным, десятиклассник удерживал одноклассников в учебном классе из-за неразделенной любви, сообщает телеграм-канал Baza. По его данным, одноклассница, которая нравится нападавшему, якобы называла его трусом и говорила, что он ни на что крутое не способен. Подросток решил доказать ей свою смелость с помощью оружия.

Также отмечается, что нападавший из обеспеченной семьи. Отец работает в банке, а мать живет в Москве (родители расстались). Одноклассники отзываются о подростке как об остроумном и непоседливом человеке.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 13.05.19

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