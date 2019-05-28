«У девочки разбита голова»: подросток напал с топором на шестиклассницу в школе под Саратовом

В Саратовской области семиклассник пришел в школу с топором и ударил им по голове 12-летнюю ученицу. Девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Нападавший задержан. Следователи уже начали проверку по факту инцидента, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Нападение на девочку произошло в школе №4 поселка Большевик в городе Вольске утром 28 мая. По данным пресс-служба губернатора области Валерия Радаева, школьница доставлена в Вольскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. В Вольск санавиацией направлена бригада врачей, включая нейрохирурга, из Областной детской клинической больницы. Медики на месте примут решение о транспортировке ученицы в Саратов или оставят на лечении на месте, где ребенком будут заниматься саратовские врачи.

На место происшествия по поручению главы региона выехали глава регионального минздрава Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних.

По данным телеграм-канала «112», семиклассник пришел в школу с топором и ударил им шестиклассницу, после чего убежал. Вскоре нападавшего – 15-летнего подростка – задержали, с ним работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

Один из одноклассников нападавшего сообщил телеканалу «360», что подросток часто вел себя не совсем адекватно.

Ранее, 13 мая в гимназии №7 в Казани 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, взял в заложники одноклассников. Ученик зашел в кабинет русского языка, где начался урок литературы, и, достав пистолет и нож, сел за стол учителя. При этом он не выдвигал никаких требований. Позднее старшеклассника задержали. В результате происшествия никто из учеников не пострадал. Учительнице стало плохо из-за переживаний – ее госпитализировали. По предварительным данным, десятиклассник удерживал одноклассников в учебном классе из-за неразделенной любви.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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