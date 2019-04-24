Глава СК России объяснил, что толкнуло керченского стрелка устроить бойню в колледже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о том, что побудило 18-летнего студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова открыть стрельбу в учебном заведении.

Как уже сообщал «Новый День», 17 октября 2018 года студент четвёртого курса Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой Керченского политехнического колледжа, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке. Жертвами атаки стали 20 человек: 15 студентов и 5 преподавателей, ранения получили более 50 человек. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

«Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение, это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы, – заявил Бастрыкин, выступая с лекцией в университете юстиции. – В чем причина в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники.

Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские, футболка точно такая же – не подделка. Он подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат – нашел вариант в Интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло».

Ранее профессор Крымского федерального университета имени Вернадского, декан факультета психологии Евгений Черный отмечал, что у четверокурсника политеха Владислава Рослякова была низкая самооценка, он чувствовал себя отверженным, «внутри него зрел взрыв». По словам психолога, Росляков «застрял на цели совершить что-то страшное и отомстить», а поводом для мести мог быть любой пустяк.

Москва, Игорь Юров

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