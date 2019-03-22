Пятиклассницу избили в школе за поддельные кроссовки

В одной из школ Челябинска зверски избили пятиклассницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт разгорелся из-за обуви. К 8 марта мама подарила девочке кроссовки на которых написано Balenciaga. Бренд принадлежит одноименному модному дому, с середины 90-х годов ХХ века взявшему курс на практичность и доступность. По российским меркам доступность относительная: цена на кроссовки без скидок стартует от 600 евро. Челябинской школьнице купили обувь за 7 тысяч рублей.

Что не понравилось обидчикам, пока не понятно, но они потребовали, чтобы пятиклассница сняла обновку, либо заплатила им за право носить подделку, в противном случае пообещали избить. И избили: у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение носа.

Мать школьницы возмущена реакцией школы: там, якобы, никак не отреагировали на инцидент.

В учебном заведении заявляют, что о происшествии знают и даже разбираются, хотя драка произошла за пределами школы и во внеучебное время.

По факту избиения пятиклассницы начала проверку полиция.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.03.19

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