Глава СКР: У керченского стрелка был тайный помощник

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал мнение, что 18-летнему студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякова, открывшему стрельбу в учебном заведении, помогли проникнуть в здание через запасной вход. Об этом он рассказал в интервью «Петербургскому юристу», изданию студентов юрфака СПбГУ. По словам Бастрыкина, после просмотра видеозаписи он понял, что это было «четкое, продуманное действие». Он добавил, что убийца действовал «спокойно и выдержанно».

«Ему кто-то явно помогал войти, – отметил Бастрыкин. – Он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн». При этом он указал, что версия о «Колумбайн» была поводом, но не причиной, и психологи это подтвердили.

По мнению главы СКР, у стрелка после унижений был нервный срыв, а за счет произошедшего он самоутвердился. «Его унижали, а он самоутвердился», – отметил Бастрыкин.

«Когда он (стрелок – прим. ред.) приходил в школу, требовали деньги на ремонт школы, он эти деньги дать не мог, его мама воспитывала, она санитарка, папа жил отдельно. Его упрекали, над ним издевались: «почему ты не сдаешь деньги?» – рассказал глава СКР.

Он полагает, что в случае с Росляковым социальный протест и неустроенность «вылились в ненависть к конкретным однокурсникам». По словам Бастрыкина, «сначала у молодого человека появляется кризис, потом он ищет спасение в интернете, в социальных сетях». «Некоторые возвращаются, не найдя никакой помощи и поддержки, а некоторые находят выход в «Колумбайне»», – заключил он.

Глава Следственного комитета рассказал, что посещал московскую больницу, где находились пострадавшие в результате стрельбы, и говорил со студентками, которые знали Рослякова. По их словам, стрелок был замкнутым, увлекающемся стрельбой парнем, «немножко со странностями». «Я посмотрел фотографию, ухожен, с хорошей прической. Хотя семья скромная, но хорошо одетый. Дисциплинированный, – поведал Бастрыкин. – Не пил, не курил».

Ранее глава СКР уже рассказывал, что побудило Рослякова открыть стрельбу в колледже. По его словам, студент пошел на преступление из-за того, что одноклассники унижали и издевались над ним за то, что он носил подделки известных брендов из-за невозможности купить брендовую одежду.

Как сообщал «Новый День», 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой Керченского политехнического колледжа, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке. Жертвами атаки стали 20 человек: 15 студентов и 5 преподавателей, ранения получили более 50 человек. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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