Ушла с работы директор керченского колледжа, где произошло массовое убийство

Директор политехнического колледжа в Керчи Ольга Гребенникова отказалась руководить учебным заведением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

Заявление об увольнении по собственному желанию Гребенникова написала несколько дней назад.

«Она официально написала заявление по собственному желанию, приняла такое решение», – цитирует Крыминформ пресс-службу крымского минобразования.

Имя нового директора керченского политехникума в министерстве назвать не смогли.

Напомним, в Керченском политехническом колледже возобновились занятия в уцелевшем крыле главного здания учебного заведения.

Часть заведения, где произошла бойня, и главный вход пока закрыты – там продолжается ремонт. На данный момент завершён первый этап аварийно-восстановительных работ. Капитальный ремонт намечен на лето.

Недавно уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о создании межведомственной рабочей группы по разработке мер для предотвращения в Крыму трагедий в детских и молодёжных учреждениях.

В первую очередь эти меры коснутся повышения уровня безопасности внутри заведений и усиления антитеррористической защиты по внешнему периметру учебных зданий.

Ранее сообщалось, что 12 жертв керченской трагедии пока остаются в больницах.

17 октября 2018 года студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.02.19

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