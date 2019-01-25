Возбуждено дело после стрельбы возле школы под Красноярском

Следователи возбудили уголовное дело в отношении девятиклассника, открывшего стрельбу на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края. По информации краевого СК РФ, дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

Согласно данным следствия, 15-летний подросток на пришкольной территории несколько раз выстрелил в воздух и в припаркованный автомобиль из незарегистрированного ружья, принадлежащего деду. Никто не пострадал, поскольку людей в машине не было. В школе к тому времени уроки завершились. Приехавший по вызову участковый уполномоченный полиции уговорил подростка отдать ружье.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются опекуны подростка, свидетели и очевидцы. Полиция также начала проверку по факту хранения незарегистрированного ружья.

Юный стрелок задержан и во время расследования будет находиться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что школьник с помощью оружия решил отомстить однокласснику, ранее обидевшему его.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 25.01.19

Гражданка Киргизии заявила, что ее мужа подозревают в причастности к взрыву в Магнитогорске. / Генпрокуратура разберется в причинах отмены концертов рэперов в регионах. / Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала обернулось экологической катастрофой на озере Сиваш. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»