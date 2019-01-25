«Пришел мстить однокласснику»: ученик открыл стрельбу у красноярской школы

Девятиклассник устроил стрельбу из ружья у школы в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края. Информация об этом появилась сегодня в паблике «ЧП Лесосибирск» и СМИ. Обошлось без пострадавших. Школьник задержан.

«В Абалаково ученик пытался вломиться в свою школу с охотничьим ружьем. Пострелял по окнам, машинам возле учреждения, к счастью в саму школу зайти ему не удалось», – говорится в сообщении в соцсети.

Факт инцидента подтвердил глава Енисейского района Сергей Ермаков. Он рассказал ТАСС, что «ученик принес ружье и устроил стрельбу», но о других подробностях ЧП не сообщил.

Глава Абалаковского сельсовета Александр Тулупов также подтвердил сообщение о стрельбе около школы. По его словам, он узнал о происшествия от сотрудников полиции из дежурной части Енисейского района. Чиновник сообщил телекомпании ТВК, что подросток с ружьем «зашел на территорию школы и произвел несколько выстрелов, в школу его не пустили». «На место прибыл участковый с соседнего села и наряд ДПС из Лесосибирска. В районе моста через реку Галкино его заблокировали, он шел пешком домой на станцию Абалаково… 15 лет ему. Его арестовали и увезли», – уточнил Тулупов.

Учащиеся школы в Абалаково сообщили журналистам, что юный стрелок учится в 9 классе, а в учебное заведение пришел с ружьем из-за конфликта с одноклассником. Один из школьников рассказал, что «его мальчик побил из его класса», после чего подросток «решил его застрелить».

В самой школе сообщили, что подросток пытался войти в здание с ружьем, но его остановил дежурный, после он вышел на улицу и устроил стрельбу. Администрация школы распорядилась закрыть все входы в здание и вызвала полицию, передает телеканал «360».

В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работает полиция.

По данным школьной администрации, стрелявший проходил обучение в коррекционном классе. Родителей подростка ранее лишили родительских прав, сейчас он находится под опекой бабушки и дедушки. Под опеку пожилых родственников попали также его две сестры и брат, отмечает «360».

Подробности происшествия выясняются. Полиция и Следственный комитет пока не комментируют инцидент.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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