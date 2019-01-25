Дед юного красноярского стрелка может попасть под «уголовку»: стрельбой около школы занялись силовики

К расследованию стрельбы около школы в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края приступил Следственный комитет. Следователи начали проверку по факту инцидента, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ученик девятого класса сегодня днем устроил стрельбу из ружья у поселковой школы после того, как вооруженного подростка не пустили в учебное заведение. Никто из школьников не пострадал. Отмечалось, что учащийся при помощи оружия решил отомстить однокласснику, ранее обидевшему его.

«По данному факту начата доследственная проверка. Следователи находятся на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей», – говорится в сообщении краевого управления СК РФ.

В полиции уточнили, что 15-летний стрелявший, находясь около школы, четыре раза выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в воздух. На место прибыл участковый уполномоченный отдела полиции «Енисейский». В ходе переговоров он уговорил подростка отдать ружье.

Полицейские выяснили, что ружье не было зарегистрировано и принадлежало деду стрелка, который является опекуном подростка. «По факту незаконного хранения оружия проводится проверка сотрудниками полиции», – говорится в сообщении ГУ МВД РФ по краю. Пожилому родственнику школьника может грозить уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (ст. 222 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает в том числе лишение свободы на срок до четырех лет.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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