В Ленобласти схватили студента, пообещавшего устроить бойню в колледже

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 16-летнего тинейджера, который написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что собирается устроить стрельбу в Волховском колледже транспортного строительства.

Оружия, взрывчатки и взрывных устройств у парня не нашли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД РФ по региону. После задержания подростка отправили в психоневрологический диспансер в городе Лодейное Поле, уточняет издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел накануне. Студент Волховского колледжа транспортного строительства был задержан перед входом в учебное заведение.

В полицию с жалобой на пост студента обратился замдиректора колледжа. Сообщение о намерении устроить стрельбу молодой человек разместил 18 марта. «Он живет в Сясьстрое, когда утром сошел с автобуса на подходе к колледжу, его уже ждали», – сообщили изданию в учебной части колледжа, отметив, что про сообщение с угрозами в администрации учебного учреждения узнали от студентов.

Как сообщал «Новый День», 17 октября прошлого года 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять по учащимся и преподавателям из охотничьего ружья. Жертвами атаки стали 20 человек погибли, как минимум 73 получили ранения. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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