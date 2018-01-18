Новая охрана и исправное видеонаблюдение: школа в Перми возобновила работу после нападения

В школе №127 в Перми, где ученики подверглись нападению двух подростков с ножами, возобновились занятия. Уроки были отменены на время следственных мероприятий. Руководство образовательного учреждения сменило охранное предприятие, отвечающее за безопасность, а также привело в порядок систему видеонаблюдения.

В настоящее время школьников охраняют сотрудники фирмы «Цербер». У входа дежурят двое мужчин. Ученики и педагоги могут пройти в здание только по электронному пропуску, для всех остальных доступ закрыт. Попасть внутрь можно лишь предъявив документы и разрешение на вход, полученное у директора школы и городского департамента образования, пишет местный портал 59.ru.

Контракт с охранным предприятием заключен на месяц, затем мэрия проведет конкурс и определит предприятие, которое продолжит охранять школу.

В управления общего образования краевого минобра сообщили, что в школе также починили систему видеонаблюдения, которая не работала в момент нападения, а потому у следователей не оказалось видеозаписей с места происшествия.

Напомним, нападение на школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. В результате были госпитализированы 12 человек. Медики сообщили, что все раненные идут на поправку, угрозы жизни нет.

В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. Подросткам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд вынес решение об аресте обвиняемых, после выздоровления их отправят в СИЗО.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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