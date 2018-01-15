«Это не драка, люди шли убивать»: Лимонов усомнился в официальной версии ЧП в пермской школе Бастрыкин передал расследование нападения центральному аппарату СКР

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», известный писатель Эдуард Лимонов усомнился в официальной версии происшествия в пермской школе, произошедшего сегодня утром, и призвал следователей «говорить правду». Напомним, в результате резни в учебном заведении пострадали 15 человек, в том числе двое юных зачинщиков поножовщины.

Согласно официальной версии Следственного комитета РФ, в школе №127 произошла драка на ножах между двумя школьниками. По данным регионального полицейского главка, в потасовке участвовали бывший и нынешний ученики школы. Их пытались разнять ученики и педагог, но в результате получили ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Между тем, в соцсетях сообщается о другой версии произошедшего. По данным телеграм-канала Mash, двое юных друзей решили напасть на других школьников якобы из-за поста «С Новым 20!8 Годом псы)))» в местном паблике «Мемасы в массы» в соцсети «ВКонтакте», который один из них счел оскорблением. Однако администрация данного паблика опровергла данную версию. «Пост и коммент (подозреваемого) были шуточные, чтоб раздувать скандал сначала полистайте группу, там много его комментов, даже мем с ним есть, который он сам просил сделать, наш паблик никак не связан со случившимся», – говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Позднее один из четвероклассников, ставших свидетелем резни в пермской школе №127, рассказал подробности бойни. Его версия разнится с точкой зрения следователей, которые настаивают на том, что инцидент стал следствием поножовщины между двумя подростками. Рассказ мальчика приводит Mash. По его слова, два одетых в черное старшеклассника ворвались в кабинет труда во время занятия. Они подошли к учительнице и стали наносить ей удары ножом. Позже второй перекрыл выход из помещения. Ученики пытались выбежать из класса, но дежуривший у двери подросток угрожал им ножом и не выпускал из кабинета, тогда как первый стал наносить удары ножом по детям. «Улучив момент, все побежали к двери и убежали. Старшеклассники всё делали молча, по именам друг друга не называли», – рассказал школьник.

Лимонов в своем ЖЖ обратил внимание на то, что в Перми все пострадавшие – ученики младших классов, и поэтому, полагает он, «ни о какой драке между учениками с применением ножей речь не идёт, а то было хотели нам представить как «поножовщину»».

«Люди пришли заведомо убивать, заведомо убивать в манере излюбленной в последнее время джихадистами ИГ (запрещена в РФ) – холодным оружием. Поэтому – это была не драка между учениками», – уверен писатель. При этом он высказал мнение, что версия драки между учениками устроила бы и политическое руководство страны, и полицию, дескать «это в других странах теракты, а у нас их не может быть и не должно быть», а поножовщину «можно объяснить «дикостью» населения».

«Но они детей взялись убивать, пришедшие двое. И это уже не спрячешь. Так что как минимум шли убивать, а не поножовщина», – заявил Лимонов, призвав следственные органы «говорить правду»: «Следователи, вы же умные, не позволяйте себя сталкивать на удобные начальству версии… Никто ведь уже ничего на самом деле в этом мире не боится».

Между тем в Кремле призвали не делать «любительских комментариев» по поводу резни в пермской школе, сочтя произошедшее «внутренней поножовщиной». «Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем, учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут, это же не нападение на школу извне…Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о целесообразности изменения подходов в вопросах безопасности в школах после произошедшего в Перми происшествия.

Тем временем, по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о причинении ножевых ранений школьникам в Перми передано в производство Главного следственного управления (ГСУ) СКР. Кроме того, руководитель ведомства направил в регион своего старшего помощника и следователя ГСУ СКР. Последнему поручено «установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие», говорится в сообщении ведомства. Также следствие даст оценку действиям (бездействию) сотрудников школы, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе, отметили в ведомстве.

Добавим, что в правительстве РФ создана специальная рабочая группа для выяснения причин и обстоятельств происшествия в пермской школе. Ее возглавила министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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