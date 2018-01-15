«У меня очень много вопросов»: детский омбудсмен Анна Кузнецова вылетела в Пермь после резни в школе, пострадавших уже 15

Число раненых в результате резни в пермской школе выросло до 15 человек, из них 12 госпитализированы, сообщает минздрав Пермского края.

Учительница и виновники поножовщины – двое подростков 15-16 лет – находятся в тяжелом состоянии, сейчас им проводятся операции в городской клинической больнице №4. Еще у 9 пострадавших школьников обнаружены «поверхностные травмы», они направлены в Детскую краевую клиническую больницу.

По версии Следственного комитета РФ, сегодня утром в школе №127 Мотовилихинского района Перми произошла драка на ножах между двумя школьниками. В потасовке участвовали бывший и нынешний ученики учебного заведения. Их попытались разнять учительница и другие ученики, однако они получили ранения. Подозреваемые задержаны. Они находятся под конвоем в больнице, в блажайшее время их допросят. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц). Известно, что один из зачинщиков драки ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Издание 59.ru со ссылкой на одного из учеников сообщает, что он неоднократно оставался на второй год, и только в прошлом году закончил девятый класс. Сам юный злоумышленник, как отмечалось, из благополучной семьи, но много раз убегал из дома.

Между тем, в соцсетях сообщается о другой версии произошедшего. По данным телеграм-канала Mash, двое юных друзей решили напасть на других школьников из-за оскорблений в социальных сетях. Ученики 127-й школы утверждают, что всё случилось из-за новогоднего поздравления администратора местного паблика, гласившее «С Новым Годом, псы». Шестнадцатилетнего школьника сильно возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, и подросток вместе с другом решил провести «показательную месть», решив напасть на школу, в которой, предположительно учился админ паблика. Однако в момент атаки на школу между ее организаторами «возникла размолвка», которая привела к тому, что подростки набросились друг на друга с ножами.

Занятия в школе отменены, по периметру учреждения выставлено полицейское оцепление, за которое никого не пускают.

МВД России направило в Пермь сотрудников центрального аппарата для оказания помощи в расследовании происшествия в школе №127. Правоохранители оценят «действия должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение пропускного режима и порядка в учебном заведении, а также организацию профилактической работы с несовершеннолетними», сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что в Пермь срочно летит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщается на сайте детского омбудсмена. Она отметила, что в связи с происшествием в Перми, которое Кузнецова назвала «вопиющим», у нее возникло «очень много вопросов» к организации охраны и пропуска в школу. «Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – прим. ред.)? А охрана в конце концов? Где это все??!!», – написала Кузнецова в своем фейсбуке.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 15.01.18

Южноуральских чиновников накажут за «убийственные» горки. / В Лангепасе застройщик ответит в суде за обман дольщиков и махинации. / Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в кадетской школе в Люберцах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»