ЧП в пермской школе: двое неизвестных с ножами напали на учеников. Ранены 11 человек

В Перми, по данным СМИ, совершено нападение на школу №127 на улице Крупской в Мотовилихинском районе, есть пострадавшие. С места происшествия поступают противоречивые сведения об обстоятельствах происшествия и числе раненых.

В учебное заведение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных ножами, и напали на учащихся, передают местные издания со ссылкой на городскую администрацию и директора школы. В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в результате нападения пострадали учитель и 8 школьников. Трое детей и преподаватель госпитализированы. Также сообщалось о захвате заложников, но эта информация не подтвердилась. Местное издание 59.ru информирует, что школьников эвакуировали в спортзал школы №133.

Между тем, по данным источника «РИА Новости», оба нападавших уже задержаны. Отмечается, что злоумышленники не имели отношения к школе и проникли в школу не через главный, а через запасной вход. Как сообщили пермскому изданию в министерстве территориальной безопасности, дверь нападавшим открыли изнутри. Охранник, молодая женщина, не смогла их остановить.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает о драке между двумя учениками школы, вооруженными ножами. Одноклассники и учительница начальных классов попытались разнять дерущихся. Mash утверждает, что пострадали 11 человек, среди которых один старшеклассник, ученики средней школы и учитель. Педагог получила серьезное ножевое ранение в шею и была госпитализирована. На место происшествия прибыли восемь бригад скорой помощи, среди них две реанимации. По данным телеграмм-канала, поножовщину организовал бывший 16-летний ученик школы. Он был задержан и доставлен в больницу.

В связи с происшествием создан оперативный штаб. На месте инцидента находятся губернатор Пермского края Максим Решетников, мэр города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 15.01.18

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