Куйвашев поручил министрам срочно подготовить предложения, как избежать резни в школах

Губернатор Евгений Куйвашев в начале сегодняшнего заседания правительства поручил министрам подготовить предложения по избежанию возможности повторения в регионе трагедии в пермской школе, где старшеклассники устроили поножовщину.

«Прошу министерство общественной безопасности и всех профильных министров, чья деятельность связана с детьми, оперативно подготовить предложения и представить их мне на рассмотрение», – распорядился губернатор. Никаких собственных предложений глава региона не сделал, лишь заявив, что воспитание «цельной, гармоничной личности» является одним из приоритетов его программы «Пятилетка развития».

Напомним, нападение на пермскую школу №127 произошло утром 15 января. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, они нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. В результате были госпитализированы 12 человек. Медики сообщили, что все раненые идут на поправку, угрозы жизни нет. Сами нападавшие также госпитализированы, но сразу после выписки они отправятся в СИЗО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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