Новое ЧП в школе: красноярец ворвался в класс, избил учительницу и обматерил учеников

Пьяный мужчина ворвался в школу в Красноярском крае, где работала учителем его жена, избил супругу на глазах учеников и разразился нецензурными оскорблениями в адрес детей. Дебошира задержали прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии.

Происшествие случилось в школе города Сосновоборска под Красноярском. Ранее судимый 49-летний местный житель ворвался в класс, где вела урок его 44-летняя супруга, и устроил конфликт с женой на глазах у школьников, который закончился дракой. Мужчина избил жену, причинив ей телесные повреждения, и оскорбил присутствующих старшеклассников, после чего попытался скрыться, но был задержан экстренно прибывшими на место сотрудниками полиции и нарядом вневедомственной охраны. Никто из школьников не пострадал.

Злоумышленник привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на трое суток.

В связи с хулиганской выходкой мужа учительницы сейчас проводится проверка. Кроме того, полиция направила представление в школу с требованием «устранить недостатки в системе охраны школы, позволившие дебоширу беспрепятственно пройти мимо женщины-вахтера в школе».

Как сообщал «Новый День», утром 15 января было совершено нападение на пермскую школу №127. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие и нанесли ножевые ранения ученикам четвертого класса и учительнице. Сами подростки также были ранены. Всего пострадали 15 человек. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух или более лиц. Силовики проверяют версию о том, что нападение было спланировано заранее. В связи с происшествием возбудили еще одно уголовное дело – по признакам халатности неустановленных должностных лиц. Речь идет о сотрудниках по делам несовершеннолетних.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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