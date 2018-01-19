«Это был кошмар, учеников предупреждали, что «будет мясо»: подробности нападения в школе в Бурятии Число пострадавших достигло 7 человек

Число пострадавших в результате нападения на учеников школы в Улан-Удэ выросло до 7 человек. Первоначально сообщалось о 4 раненых. Позже глава минздрава республики Дамбинима Самбуев заявил, что в результате атаки пострадали 5 человек. Отмечалось, что ранения получили трое 13-летних школьников, а также 44-летняя учительница, все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший – 15-летний подросток – пытался совершить суицид, он задержан и под конвоем доставлен в больницу.

Затем ТАСС сообщил о 7 пострадавших в результате инцидента, в их числе 6 детей и учительница. По данным агентства, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, состояние двоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. У одной девочки отрублен палец на руке, у одного мальчика – травмы головы, повреждены спина и конечности. Зампредседателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов подтвердил данную информацию. По его словам, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время здание школы оцеплено силовиками. На месте работают полицейские, следователи, пожарные, бригады скорой помощи. Из учебного заведения эвакуировало около 500 человек.

Ранее власти Бурятии сообщили, что школьников атаковали трое молодых людей. Отмечалось, что один из них был задержан, поиски остальных продолжаются. Однако в Следственном комитете настаивают, что нападавший был один. Официальный представитель ведомства Светлана подтвердила, что этот подросток задержан и доставлен в больницу после попытки самоубийства. Она уточнила, что школьник находится в статусе задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

Между тем, в соцсетях появились сообщения, что ученик 9-го класса организовал атаку на школу якобы из-за двойки в четверти по русскому языку, что означало автоматический недопуск к экзаменам. Об этом, в частности, информирует телеграм-канал Mash. По его данным, две недели подростка проверил школьный психолог и не нашел у него никаких отклонений.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что правоохранители проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на учеников школ в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели, посредство социальных сетей.

Как сообщал «Новый День», вооруженное нападение на учеников школы в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ было совершено сегодня в 9 часов утра. По данным СКР, девятиклассник вооружился топором и напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью (коктейль Молотова) поджег помещение класса. По версии прокуратуры, подросток зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учительницу, после чего напал на детей с топором. Отмечается, что при себе он также имел нож.

Местная жительница сообщила в комментарии телекомпании «Тивиком», что одну из школьниц через мессенджер предостерегли от посещения учебного заведения 19 января. По словам женщины, «мальчики ее предупреждали, сказали – не ходи в школу, будет мясо». Впрочем, подростки не уточняли, по какой именно причине ей не стоит идти на уроки.

О подробностях нападения рассказала ученица7 класса, на который было совершено нападение. «Мы сидели на уроке, тут к нам ворвались и кинули бутылку. Она взорвалась, и шторы загорелись. Мы выбежали, девочку из нашего класса повалили и топором по голове дали несколько раз. Потом еще одной девочке ножом по лицу дали. Это был кошмар!!!», – приводит рассказ школьницы Mash.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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