«Ужасающая тенденция, выводы после Перми не сделаны»: сотрудники Минобра и аппарата Кузнецовой срочно летят в Бурятию

Уголовное дело о нападении на учеников школы в Улан-Удэ по поручению главы Следственного комитета России будет расследовать Главное следственное управление СКР, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, в столицу Бурятии уже выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – «покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних» и «халатность». «В рамках расследования… будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», – подчеркивается в сообщении.

По данным СКР, сегодня утром 9 класса школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор в городе Улан-Удэ с топором напал на учащихся 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег класс. В результате нападения, по информации ведомства, пострадали 5 учеников и учительница. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. У него травма ноги, которую он, вероятно, получил, когда выпрыгивал из окна кабинета на третьем этаже, уточнили в республиканском минздраве. Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но эта информация не подтвердилась, добавили в министерстве.

В территориальном центре медицины катастроф в Бурятии, в свою очередь, сообщили, что одна из пострадавших девочек находится в очень тяжелом состоянии. У 13-летнего ребенка черепно-мозговая травма, сейчас его оперируют. У еще одной девочки отрублены два пальца.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что напавший на школу 15-летний подросток не состоял на учете в полиции. Тинейджер рос в благополучной семье. Агентство также сообщает, что перед нападением на школу он искал сообщников среди друзей, но те отказались, и в итоге он атаковал школу в одиночку.

Одноклассница нападавшего рассказала, что он увлекается аниме-злодеями из японских мультфильмов, передает kp.ru. Также школьники рассказали, что подросток недавно удалил все свои аккаунты в соцсетях.

Учительница русского языка, пострадавшая при нападении на учеников, сообщила подробности трагического происшествия. «Я вела урок, открылась дверь и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет – там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью… В моих глазах стоит А., с топором. Это уже когда я выводила детей. А кто в меня кидал, я не знаю», – приводит рассказ педагога телеграм-канал Mash.

Добавим, что в столицу Бурятии срочно отправились сотрудники Министерства образования и науки РФ и аппарата детского омбудсмена. «Ужасающая тенденция. Меньше недели назад – трагедия в пермской школе, сейчас аналогичная ситуация в Бурятии», – охарактеризовала нападение в школе Улан-Удэ Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она также отметила, что «после посещения Перми нами был выработан целый комплекс рекомендуемых мер по профилактике и предотвращению подобных ситуаций». «Почему не были сделаны соответствующие выводы на местах, что послужило почвой для повторения ЧП – мы сейчас выясняем», – добавила Кузнецова.

Москва, Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Улан-Удэ. Другие новости 19.01.18

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