Бабушка вместо охраны: омбудсмен заявила о низком уровне безопасности в российских школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что уровень безопасности в российских школах остается на низком уровне. Несмотря на несколько ЧП руководство образовательных учреждений прилагает недостаточно усилий для улучшения ситуации.

Говоря об обеспечении безопасности учебных заведений, Анна Кузнецова заявила о недостаточности технических средств. «По данным на январь 2018 года, печальная статистика, лишь чуть более в 60% школ страны оборудованы системами видеоконтроля», – цитирует детского омбудсмена ТАСС.

Впрочем, Кузнецова отметила, что некоторые улучшения все-таки наблюдаются. «Но после ряда прогремевших чрезвычайных ситуаций, многие школы изыскали средства, чтобы повысить качество охраны, заключить договор с ЧОП, поставить на входе не бабушку, которая на переменах моет полы, а еще подрабатывает охранником, а тех, кто имеет соответствующую квалификацию», – пояснила омбудсмен.

Напомним, в этом году произошло несколько инцидентов в школах России, в результате которых пострадали и ученики и педагоги. Так в январе в Бурятии девятиклассник напал на детей и учительницу с топором, после чего совершил поджег и ранил себя, тогда различные травмы получили семь человек. В марте в Курганской области подростки открыли стрельбу в школе из пневматического пистолета, пострадали семь человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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